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Булыкин прокомментировал поражение «Локомотива» в Мюнхене

02:12
Дмитрий Булыкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Булыкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Экс-футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты матча железнодорожников против «Баварии» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2).

— Обидно, что не получилось хлопнуть дверью и выйти в евровесну, — сказал Булыкин. — Теперь остается чемпионат и Кубок России. Будем надеяться, что это облегчит им нагрузку, и «Локомотив» поднимется в турнирной таблице РПЛ. Просто сейчас и травмированных много, и с ковидом непонятно, поэтому надеюсь, что после зимней паузы все нормализируется.

Конечно, есть футболисты, которые не могли сегодня помочь команде, и скамейка оказалась очень молодой и короткой. Думаю, это все не позволило хорошо сыграть «Локомотиву» против победителя Лиги чемпионов. Выделить могу всю команду, потому что бились, играли до конца, получили бесценный опыт, но, к сожалению, добиться хорошего результата не смогли.
(Екатерина Звенигородская)

Бавария — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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