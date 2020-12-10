Булыкин прокомментировал поражение «Локомотива» в Мюнхене

Экс-футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты матча железнодорожников против «Баварии» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2).

— Обидно, что не получилось хлопнуть дверью и выйти в евровесну, — сказал Булыкин. — Теперь остается чемпионат и Кубок России. Будем надеяться, что это облегчит им нагрузку, и «Локомотив» поднимется в турнирной таблице РПЛ. Просто сейчас и травмированных много, и с ковидом непонятно, поэтому надеюсь, что после зимней паузы все нормализируется.

Конечно, есть футболисты, которые не могли сегодня помочь команде, и скамейка оказалась очень молодой и короткой. Думаю, это все не позволило хорошо сыграть «Локомотиву» против победителя Лиги чемпионов. Выделить могу всю команду, потому что бились, играли до конца, получили бесценный опыт, но, к сожалению, добиться хорошего результата не смогли.

(Екатерина Звенигородская)