Сегодня, 00:29

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Лиги чемпионов после 2-го тура

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

В среду, 1 октября, были сыграны заключительные матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

После двух туров лидирует в турнирной таблице «Бавария», так как одержал две победы и по разнице забитых и пропущенных голов опережает другие команды, набравшие по 6 очков.

Также две победы в двух матчах одержали «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах». Последнее место занимает «Кайрат», пропустивший во вторник от «Реала» пять мячей.

Матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 21 и 22 октября.

