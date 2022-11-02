«Бавария» — «Интер»: словацкий судья поступил как Вилков в игре «Спартака». Его тоже накажут?

На 8-й минуте матча 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер» Садио Мане после удара Николо Бареллы сыграл рукой в мяч в своей штрафной площади, но не был наказан пенальти. После вмешательства голландского видеоарбитра Денниса Хиглера словацкий судья Иван Кружляк очень долго изучал разные видеоповторы, но не назначил 11-метровый удар.

Рефери жестом показал, что Мане закрыл руками лицо, поэтому принято такое решение. Хотя при этом мюнхенец явно сделал движение руками. Момент очень непростой и наверняка вызовет неоднозначные отклики и комментарии.

Что-то похожее произошло в июле 2019 года в матче 3-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» (2:0). На 25-й минуте полузащитник красно-белых Фернанду мощно пробил по воротам. В штрафной площади тамбовской команды Антон Килин подпрыгнул, закрыл лицо правой рукой — и в этот момент в нее попал мяч.

«Тамбов» — «Спартак». Скриншот трансляции

«Тамбов» — «Спартак». Скриншот трансляции

Михаил Вилков, один из самых нелюбимых спартаковскими фанатами судей, пенальти в пользу красно-белых не назначил. Сам — видеоассистентов тогда не было. Оценивая решение арбитра, я его поддержал. Удар действительно получился сильным, и мяч полетел примерно в область виска Килина.

У департамента судейства и инспектирования было иное мнение. Во всяком случае его руководитель Александр Егоров заявил, что футболист «Тамбова» сделал движение рукой к мячу. Поэтому Вилкову следовало назначить 11-метровый удар. Судья «присел» на один тур на «скамейку штрафников».