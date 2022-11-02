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Судейство

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«Бавария» — «Интер»: словацкий судья поступил как Вилков в игре «Спартака». Его тоже накажут?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Бавария» — «Интер».
Фото Скриншот трансляции

На 8-й минуте матча 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер» Садио Мане после удара Николо Бареллы сыграл рукой в мяч в своей штрафной площади, но не был наказан пенальти. После вмешательства голландского видеоарбитра Денниса Хиглера словацкий судья Иван Кружляк очень долго изучал разные видеоповторы, но не назначил 11-метровый удар.

Рефери жестом показал, что Мане закрыл руками лицо, поэтому принято такое решение. Хотя при этом мюнхенец явно сделал движение руками. Момент очень непростой и наверняка вызовет неоднозначные отклики и комментарии.

Что-то похожее произошло в июле 2019 года в матче 3-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» (2:0). На 25-й минуте полузащитник красно-белых Фернанду мощно пробил по воротам. В штрафной площади тамбовской команды Антон Килин подпрыгнул, закрыл лицо правой рукой — и в этот момент в нее попал мяч.

«Тамбов» — «Спартак». Фото Скриншот трансляции
«Тамбов» — «Спартак».
Скриншот трансляции
«Тамбов» — «Спартак». Фото Скриншот трансляции
«Тамбов» — «Спартак».
Скриншот трансляции

Михаил Вилков, один из самых нелюбимых спартаковскими фанатами судей, пенальти в пользу красно-белых не назначил. Сам — видеоассистентов тогда не было. Оценивая решение арбитра, я его поддержал. Удар действительно получился сильным, и мяч полетел примерно в область виска Килина.

У департамента судейства и инспектирования было иное мнение. Во всяком случае его руководитель Александр Егоров заявил, что футболист «Тамбова» сделал движение рукой к мячу. Поэтому Вилкову следовало назначить 11-метровый удар. Судья «присел» на один тур на «скамейку штрафников».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Садио Мане
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спартак (Москва)
ФК Тамбов
Михаил Вилков
2
3
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