«Бавария» победила «Галатасарай» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» выиграла у «Галатсарая» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1. Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц Арене».

В первом тайме голов забито не было. На 80-й минуте встречи Харри Кейн открыл счет, а спустя 6 мниут оформил дубль. На последних минутах встречи форвард гостей Седрик Бакамбу сократил отставание до одного мяча.

«Бавария» нбарала 12 очков и гарантировала себе выход в плей-офф из группы А. «Галатасарай» с 4 очками занимает 3-е место.