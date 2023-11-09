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«Бавария» победила «Галатасарай» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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8 ноября. Бавария — Галатасарай — 2:1.
Фото Reuters

«Бавария» выиграла у «Галатсарая» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1. Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц Арене».

В первом тайме голов забито не было. На 80-й минуте встречи Харри Кейн открыл счет, а спустя 6 мниут оформил дубль. На последних минутах встречи форвард гостей Седрик Бакамбу сократил отставание до одного мяча.

«Бавария» нбарала 12 очков и гарантировала себе выход в плей-офф из группы А. «Галатасарай» с 4 очками занимает 3-е место.

Лига чемпионов. Группа A
08 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:1
Галатасарай

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Галатасарай
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