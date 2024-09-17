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«Бавария» — «Динамо» Загреб: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00

Матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Загреб пройдет во вторник
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Бавария» и загребское «Динамо» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, начало матча — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», прямая трансляция доступна по платной подписке. Платформа также будет показывать перекличку вечерних матчей в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Бавария» — «Динамо» Загреб доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Динамо Зг

В отборочном раунде Лиги чемпионов «Динамо» обыграло «Карабах». «Бавария» попала в общий этап, заняв третье место в немецкой бундеслиге.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Динамо (Загреб)
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