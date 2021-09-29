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«Бавария» разгромила киевское «Динамо»

29 сентября 2021, 23:50
Серж Гнабри. Фото ФК «Бавария»
Серж Гнабри. Фото ФК «Бавария»
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«Бавария» победила киевское «Динамо» (5:0) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Дубль сделал Роберт Левандовски. Также отличились Серж Гнабри, Лерой Сане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

«Бавария» набрала шесть очков и лидирует в группе Е. У «Динамо» одно очко и третья позиция.

Лига чемпионов

Группа Е

2-й тур

«Бавария» (Германия) — «Динамо» Киев (Украина) — 5:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 12 — с пенальти (1:0). Левандовски, 27 (2:0). Гнабри, 68 (3:0). Сане, 74 (4:0). Шупо-Мотинг, 87 (5:0).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандез, Упамекано, Дэйвис (Павар, 69), Горецка (Забитцер, 80), Киммих, Левандовски (Сарр, 79), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 69), Сане (Шупо-Мотинг, 79).

«Динамо»: Бущан, Шабанов, Тымчик (Кендзера, 46), Миколенко, Забарный, Гармаш (Караваев, 70), Сидорчук, Андриевский, Шапаренко (Шепелев, 46), де Пена, Цыганков (Супряга, 70).

Предупреждения: Тымчик, 37. Эрнандез, 90.

Судья: Гвида (Италия).

29 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Бавария — Динамо К

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Евгений Петров все материалы автора

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