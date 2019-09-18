«Бавария» — «Црвена Звезда»: команды объявили стартовые составы
20:52
«Бавария» и «Црвена Звезда» объявили стартовые составы команд на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мюнхене, начало — 22:00.
Состав «Баварии»: Нойер, Зюле, Павар, Тиагу Алькантара, Левандовски, Коутинью, Перишич, Эрнандез, Толиссо, Коман, Киммих.
Состав «Црвены Звезды»: Борян, Дегенек, Павков, Марин, Гарсия, Жандер, Милунович, Йованчич, Гобелич, Каньяс, ван ла Парра
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