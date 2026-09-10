«Бавария» — «Буде-Глимт»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Бавария» и «Буде-Глимт» сыграют в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 10 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.

10 сентября, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями игры «Бавария» — «Буде-Глимт» можно в матч-центре «СЭ». В России матчи Лиги чемпионов сезона-2026/27 доступны в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

«Бавария» начнет общий этап Лиги чемпионов домашней встречей с норвежским клубом. В остальных семи матчах мюнхенцы сыграют с «Арсеналом», «Атлетико», «Бетисом», «Манчестер Юнайтед», «Лиллем», «Славией» и «Викингом».

«Буде-Глимт» также проведет восемь матчей на общем этапе. Помимо «Баварии», соперниками команды станут «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Брюгге», «Лилль», «Наполи», ЛАСК и «Ланс». За норвежский клуб выступает российский вратарь Никита Хайкин.

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