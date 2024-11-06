6 ноября «Бавария» встретится с «Бенфикой» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня ЛЧ. За ключевыми событиями противостояния «Бавария» — «Бенфика» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В России права на трансляцию Лиги чемпионов принадлежат платной платформе «Okko Спорт». Также в онлайн-кинотеатре будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» проиграла «Барселоне» со счетом 1:4, «Бенфика» была сильнее «Атлетико» — 4:0.

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