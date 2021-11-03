«Бавария» забила 5 мячей «Бенфике» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
«Бавария» обыграла «Бенфику» (5:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Мюнхенцы одержали четыре победы в четырех встречах и гарантировали себе выход в плей-офф турнира.
Также в группе E «Барселона» обыграла киевское «Динамо» и занимает второе место с 6-ю очками.
Лига чемпионов
Группа E
«Бавария» (Германия) — «Бенфика» (Португалия) — 5:2 (2:1)
Голы: Левандовски, 26 (1:0). Гнабри, 32 (2:0). Морату, 38 (2:1). Сане, 49 (3:1). Левандовски, 61 (4:1). Нуньес, 74 (4:2). Левандовски, 84 (5:2).
Нереализованный пенальти: Левандовски, 45+1 (вратарь).
«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Дэйвис (Ричардс, 65), Ньянзу, Горецка, Киммих (Забитцер, 71), Левандовски, Гнабри (Сарр, 85), Коман (Мусиала, 64), Сане (Мюллер, 72).
«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Жилберту, Гримальдо (Паулу Бернарду, 77), Вериссиму, Морату, Мейте, Пицци (Гонсалвеш, 64), Жоау Мариу (Рамуш, 77), Эвертон (Рафа Силва, 64), Яремчук (Нуньес, 64).
Предупреждения: Вериссиму, 45. Упамекано, 50. Ньянзу, 69.
Судья: Марчиняк (Польша).
2 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
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