В среду, 21 октября, «Бавария» проведет матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико». Игра начнется в 22.00 (мск).

В группе A с мюнхенцами также играет «Локомотив».

Следить за матчем «Бавария» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Бавария» — «Атлетико»