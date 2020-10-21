«Бавария» — «Атлетико»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов
20:00
В среду, 21 октября, «Бавария» проведет матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико». Игра начнется в 22.00 (мск).
В группе A с мюнхенцами также играет «Локомотив».
Следить за матчем «Бавария» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Бавария» — «Атлетико»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур