«Бавария» — «Атлетико»: составы команд
21:31
Стали известны составы «Баварии» и «Атлетико» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Бавария»: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Мюллер, Толиссо, Коман — Левандовски.
Запасные — Нюбель, Хави Мартинес, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг, Зиркзе, Боатенг, Дэйвис, Сарр, Марк Рока, Мусиала.
«Атлетико»: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Ренан Лоди — Льоренте, Эррера, Коке, Карраско — Луис Суарес, Жоау Феликс.
Запасные — Грбич, Сан Роман, Торрейра, Корреа, Лемар, Шапоньич, Витоло, Эрмосо, Санабрия.