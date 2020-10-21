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«Бавария» — «Атлетико»: составы команд

21:31

Стали известны составы «Баварии» и «Атлетико» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Бавария»: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Мюллер, Толиссо, Коман — Левандовски.

Запасные — Нюбель, Хави Мартинес, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг, Зиркзе, Боатенг, Дэйвис, Сарр, Марк Рока, Мусиала.

«Атлетико»: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Ренан Лоди — Льоренте, Эррера, Коке, Карраско — Луис Суарес, Жоау Феликс.

Запасные — Грбич, Сан Роман, Торрейра, Корреа, Лемар, Шапоньич, Витоло, Эрмосо, Санабрия.

Бавария — Атлетико

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