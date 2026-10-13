Батраков стал первым россиянином почти за пять лет, забившим в Лиге чемпионов

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков забил первый гол в Лиге чемпионов. Россиянин отличился в матче второго тура общего этапа против «Барселоны».

21-летний футболист открыл счет на 28-й минуте встречи в Стамбуле. После передачи Рафаэла Леау Батраков пробил из-за пределов штрафной площади. Мяч задел защитника каталонцев Жоау Канселу и оказался в воротах.

Предыдущим российским футболистом, забившим на основной стадии Лиги чемпионов, был Магомед Оздоев. 8 декабря 2021 года полузащитник «Зенита» отличился на 90+4-й минуте домашнего матча с «Челси» (3:3).

Кроме того, Батраков стал первым российским легионером, забившим «Барселоне» в Лиге чемпионов после Андрея Аршавина. 16 февраля 2011 года футболист «Арсенала» поразил ворота каталонского клуба на 83-й минуте и принес лондонцам победу со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала.

1 октября Батраков в интервью «СЭ» говорил о возможности отличиться в игре с «Барселоной»: «Может, тоже забью «Барселоне». Но хотелось бы не только топам забивать».

Для россиянина матч против каталонцев стал вторым в Лиге чемпионов. В сентябре он дебютировал в турнире в игре со «Спортингом» (1:3).

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