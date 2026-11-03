Батраков может забить в трех из четырех первых матчей ЛЧ за «Галатасарай»

Алексей Батраков получит возможность улучшить свою статистику на старте выступлений за «Галатасарай» в Лиге чемпионов. Для этого российскому полузащитнику нужно забить «Штутгарту» 3 ноября.

В трех первых матчах главного еврокубка за стамбульский клуб 21-летний футболист отличился дважды. Он не забил «Спортингу», а затем поразил ворота «Барселоны» и «Лилля». Гол в четвертой встрече позволит Батракову завершить этот отрезок с мячами в трех из четырех игр.

Такие показатели можно сравнивать со стартом других новичков «Галатасарая». По подсчетам Opta, Мауро Икарди забивал в двух из трех первых матчей Лиги чемпионов за команду, а Виктор Осимхен отличился во всех трех своих первых встречах. Батраков уже повторил показатель Икарди по числу матчей с голами на отрезке из трех игр. Встреча со «Штутгартом» дает возможность довести это число до трех.

В турецкий клуб россиянин перешел летом 2026 года из московского «Локомотива». В Лиге чемпионов он провел 207 минут, нанес результативные удары в двух встречах и пока не сделал голевых передач. «Галатасарай» начал общий этап с поражений от «Спортинга» (1:3) и «Барселоны» (1:4), после чего победил «Лилль» (4:2). Матч четвертого тура пройдет в Стамбуле и начнется в 20.45 мск.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

03 ноября, 20:45. Rams Park (Стамбул)

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