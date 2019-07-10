"БАТЭ" сыграл вничью с "Пястом" в первом отборочном раунде ЛЧ. У Драгуна гол и удаление

Борисовский "БАТЭ" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов сыграл вничью с польским "Пястом" – 1:1. В составе белорусской команды отличился Станислав Драгун. На 90-й минуте он был удален.
В другой встрече грузинский "Сабуртало" на выезде разгромил молдавский "Шериф" – 3:0.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
"БАТЭ" (Белоруссия) – "Пяст" (Польша) – 1:1 (0:1)
Голы: Паржищек, 36 (0:1). Драгун, 64 (1:1).
Удаление: Драгун (БАТЭ), 90.
Судья: Мете Калкаван (Турция).
10 июля. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".
Шериф" (Молдавия) – "Сабуртало" (Грузия) – 0:3 (0:1)
Голы: Ролович, 30 (0:1). Кохреидзе, 67 (0:2). Какубава, 71 (0:3).
Судья: Гриффит (Уэльс).
10 июля. Тирасполь. Стадион "Шериф".
Загрузка...