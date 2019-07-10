"БАТЭ" сыграл вничью с "Пястом" в первом отборочном раунде ЛЧ. У Драгуна гол и удаление

Борисовский "БАТЭ" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов сыграл вничью с польским "Пястом" – 1:1. В составе белорусской команды отличился Станислав Драгун. На 90-й минуте он был удален.

В другой встрече грузинский "Сабуртало" на выезде разгромил молдавский "Шериф" – 3:0.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

"БАТЭ" (Белоруссия) – "Пяст" (Польша) – 1:1 (0:1)

Голы: Паржищек, 36 (0:1). Драгун, 64 (1:1).

Удаление: Драгун (БАТЭ), 90.

Судья: Мете Калкаван (Турция).

10 июля. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".

Шериф" (Молдавия) – "Сабуртало" (Грузия) – 0:3 (0:1)

Голы: Ролович, 30 (0:1). Кохреидзе, 67 (0:2). Какубава, 71 (0:3).

Судья: Гриффит (Уэльс).

10 июля. Тирасполь. Стадион "Шериф".