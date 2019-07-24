БАТЭ обыграл "Русенборг" в Лиге чемпионов благодаря голам бывших игроков российских клубов

БАТЭ обыграл "Русенборг" в первом матче 2-го отборчоного раунда Лиги чемпионов - 2:1. В составе чемпионов Белоруссии голами отметились бывший игрок "Волги" Игорь Стасевич и экс-футболист "Балтики" Максим Скавыш.
Также на поле появился Станислав Драгун, ранее выступавший за "Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург".
Ответная игра состоится в Тронхейме 31 июля.
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
Первый матч
БАТЭ (Белоруссия) - "Русенборг" (Норвегия) - 2:1 (1:1)
Голы: Стасевич, 5 - с пенальти (1:0). Конрадсен, 25 (1:1). Скавыш, 51 (2:1).
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