БАТЭ обыграл "Русенборг" в Лиге чемпионов благодаря голам бывших игроков российских клубов

БАТЭ обыграл "Русенборг" в первом матче 2-го отборчоного раунда Лиги чемпионов - 2:1. В составе чемпионов Белоруссии голами отметились бывший игрок "Волги" Игорь Стасевич и экс-футболист "Балтики" Максим Скавыш.

Также на поле появился Станислав Драгун, ранее выступавший за "Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург".

Ответная игра состоится в Тронхейме 31 июля.

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Первый матч

БАТЭ (Белоруссия) - "Русенборг" (Норвегия) - 2:1 (1:1)

Голы: Стасевич, 5 - с пенальти (1:0). Конрадсен, 25 (1:1). Скавыш, 51 (2:1).