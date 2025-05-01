Бастони: «Ямаль — невероятный футболист. Возможно, сейчас он лучший вингер в мире»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони назвал вингера «Барселоны» Ламина Ямаля лучшим на своей позиции.

«Ямаль — невероятный футболист. Возможно, сейчас он лучший вингер в мире.

Ему всего 17 лет, и стоит отдать должное как самому игроку, так и тем, кто работает в Ла Масии», — заявил Бастони football-italia.net.

17-летний Ямаль в этом сезоне сыграл в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 24 голевые передачи.