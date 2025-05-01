Футбол
1 мая, 09:23

Бастони: «Ямаль — невероятный футболист. Возможно, сейчас он лучший вингер в мире»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Защитник «Интера» Алессандро Бастони назвал вингера «Барселоны» Ламина Ямаля лучшим на своей позиции.

«Ямаль — невероятный футболист. Возможно, сейчас он лучший вингер в мире.
Ему всего 17 лет, и стоит отдать должное как самому игроку, так и тем, кто работает в Ла Масии», — заявил Бастони football-italia.net.

17-летний Ямаль в этом сезоне сыграл в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 24 голевые передачи.

Источник: football-italia.net
