Баскетболист Тони Паркер и гонщик Пьер Гасли посетили матч «ПСЖ» — «Арсенал»

4-кратный чемпион НБА Тони Паркер и гонщик «Формулы-1» Пьер Гасли, выступающий за «Альпин», присутствуют на ответном матче «ПСЖ» и «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов.

Игра команд проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Арсенал».

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан. В финале Лиги чемпионов победитель этого противостояния сыграет с «Интером».