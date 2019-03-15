"Барселоне" и Месси могут достаться "Ювентус" и Криштиану

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором сыграют "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Аякс", "Барселона", "Порту" и "Ювентус"​, пройдет сегодня в Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени. Клубы не будут "сеяться" на основании их коэффициентов и разводиться по разным парам, если представляют одну страну.

В тот же день состоится жеребьевка полуфиналов и финала.

Игры 1/4 финала должны пройти 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала – 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал – 1 июня в Мадриде на стадионе "Ваньда Метрополитано".