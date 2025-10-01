«Барселона» забила в 45-м матче подряд и установила клубный рекорд
«Барселона» установила клубный рекорд по серии матчей с забитыми мячами, сообщает Opta Sports.
Каталонцы забили в матче против «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. На 19-й минуте Ферран Торрес открыл счет.
«Барселона» забила в 45-м матче подряд. Предыдущим клубный рекорд составлял 44 матча, в которых команда кряду забивала в 1942-1944 годах.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 1 октября.
Источник: Opta Sports
