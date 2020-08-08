«Барселона» за тайм забила три гола в ворота «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Барселона» победила «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы на своем поле оказались сильнее соперника со счетом 3:1.

Все голы были забиты в первом тайме. У каталонцев отличились Клеман Лангле, Лионель Месси и Луис Суарес (с пенальти). Еще один гол Месси был отменен, так как аргентинец подыграл себе рукой.

В концовке первого тайма неаполитанцы отыграли один мяч: пенальти реализовал Лоренцо Инсинье.

«Барселона» по сумме двух матчей вышла в четвертьфинал, где ее соперником станет «Бавария», которая прошла «Челси».

Лига чемпионов

1/8 финала

«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия) — 3:1 (3:1)

Голы: Лангле, 10 (1:0). Месси, 23 (2:0). Суарес, 45+1 — с пенальти (3:0). Инсинье, 45+5 — с пенальти (3:1).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес (Фирпо, 90+2), Гризманн (Мончу, 84).

«Наполи» (Италия): Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Демме (Лоботка, 46), Зелиньски (Лосано, 70), Руис (Эльмас, 79), Кальехон (Политано, 70), Мертенс, Инсинье (Милик, 79).

Предупреждения: Зелиньски, 60. Суарес, 90+2.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

8 августа. Барселона. Стадион «Камп Ноу».