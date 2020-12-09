«Барселона» крупно проиграла «Ювентусу». Роналду оформил дубль

«Барселона» уступила «Ювентусу» в 6-м туре Лиги чемпионов (0:3). Дубль оформил Криштиану Роналду, реализовав два пенальти, а также один мяч забил Вестон Маккенни.

Туринская команда обошла каталонцев и стала первой в группе G. Сине-гранатовые вышли в плей-офф со второй строчки.

Лига чемпионов

Группа G

«Барселона» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 0:3 (0:2)

Голы: Криштиану Роналду, 13 — с пенальти (0:1). Маккенни, 20 (0:2). Криштиану Роналду, 52 — с пенальти (0:3).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба (Фирпо, 56), Лангле (Юмтити, 55), Араухо (Мингеса, 82), Дест, Пьянич, де Йонг, Месси, Гризманн, Тринкан (Брэйтуэйт, 46), Педри (Пуч, 66).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рэмси (Рабьо, 71), Маккенни, Артур (Бентанкур, 71), Криштиану Роналду (Кьеза, 90+2), Куадрадо (Дибала, 85), Мората (Бернардески, 85).

Предупреждения: Жорди Альба, 27. Рэмси, 29. Лангле, 31. Мората, 54. Юмтити, 60. Данилу, 69. Фирпо, 78.

Судья: Штилер (Германия).

8 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».