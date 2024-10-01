Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 08:45

«Барселона» — «Янг Бойз»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Барселона» и «Янг Бойз» встретятся в общем этапе Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Барселона» и «Янг Бойз» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko, трансляция доступна в разделе «Спорт» по подписке. Также стриминговый сервис ведет переклички вечерних встреч еврокубков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Барселона» — «Янг Бойз» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Янг Бойз

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «Монако» (1:2), а «Янг Бойз» — «Астон Вилле» (0:3).

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 команд, каждая из которых проведет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Янг Бойз
Читайте также
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
Игра Hamster Kombat раздала пользователям криптовалюту и разочаровала их. Детали
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
СМИ сообщили о раненых и погибших в результате ударов по Дамаску
Тюкавин, Максименко и Дуглас Сантос вошли в число претендентов на премию футбольный Джентльмен 2024 года
Очевидцы рассказали об ударе ВСУ по жилому району Горловки
Популярное видео
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Слован» — «Манчестер Сити»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Интер» — «Црвена Звезда»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Боруссия» — «Селтик»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Арсенал» — «ПСЖ», «Манчестер Сити» — «Слован». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Кто-то не соблюдает свои обязанности». За что Луис Энрике отстранил Дембеле от команды
«Арсенал» — «ПСЖ»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости