«Барселона» сыграет с «Янг Бойз» в общем этапе Лиги чемпионов

«Барселона» встретится с «Янг Бойз» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра на Олимпийском стадионе в Барселоне начнется в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по подписке. Онлайн-кинотеатр также покажет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Барселона» — «Янг Бойз» можете отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В 1-м туре общего этапа ЛЧ «Барселона» уступила «Монако» (1:2), а «Янг Бойз» — «Астон Вилле» (0:3).

В общем этапе каждая из 36 команд проведет по восемь матчей, все — с разными соперниками.