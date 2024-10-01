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1 октября, 23:54

«Барселона» разгромила «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселона» — «Янг Бойз».
Фото Reuters

«Барселона» на своем поле с крупным счетом обыграла «Янг Бойз» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:0.

Дубль у каталонцев оформил Роберт Левандовски. Поляк отличился на 8-й и 51-й минуте. Еще по голу на свой счет записали Рафинья (34-я минута) и Иньиго Мартинес (37-я). Пятый мяч «Барселоны» на 81-й минуте забил защитник гостей Мохамед Камара, поразивший собственные ворота.

Единственный мяч гостей на 90+1-й минуте забил Жоэл Монтейру.

В следующем туре каталонцы дома примут «Баварию», а швейцарский клуб на своем поле встретится с «Интером». Обе игры пройдут 23 октября.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
5:0
Янг Бойз

В параллельном матче ПСВ и «Спортинг» сыграли вничью в Нидерландах. На гол форварда хозяев Йерди Схаутена ответил полузащитник гостей Даниэл Браганса.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
1:1
Спортинг

Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСВ
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Янг Бойз
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