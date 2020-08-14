«Барселона» впервые в истории пропустила четыре мяча за первый тайм в Лиге чемпионов
14 августа 2020, 23:13
«Барселона» установила антирекорд в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонская команда впервые в истории пропустила четыре мяча в первом тайме встречи ЛЧ, сообщает OptaJoe.
В последний раз сине-гранатовые пропускали четыре гола в прошлом году, в матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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