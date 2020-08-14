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«Барселона» впервые в истории пропустила четыре мяча за первый тайм в Лиге чемпионов

14 августа 2020, 23:13
Иван Перишич и Артуро Видаль. Фото twitter.com
Иван Перишич и Артуро Видаль. Фото twitter.com
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«Барселона» установила антирекорд в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонская команда впервые в истории пропустила четыре мяча в первом тайме встречи ЛЧ, сообщает OptaJoe.

В последний раз сине-гранатовые пропускали четыре гола в прошлом году, в матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

Барселона — Бавария

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