«Барселона» впервые в истории пропустила четыре мяча за первый тайм в Лиге чемпионов

«Барселона» установила антирекорд в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонская команда впервые в истории пропустила четыре мяча в первом тайме встречи ЛЧ, сообщает OptaJoe.

В последний раз сине-гранатовые пропускали четыре гола в прошлом году, в матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).