7 мая, 04:16

«Барселона» впервые с 2013 года пропустила 7 мячей в одном раунде плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

В полуфинале Лиги чемпионов-2024/25 «Барселона» пропустила 7 голов в двух матчах с «Интером» — 3:3 и 3:4 д.в.

Каталонская команда впервые за 12 лет пропустила 7 мячей в двухматчевом противостоянии в плей-офф еврокубка. В сезоне-2012/13 «Барселона» проиграла «Баварии» в полуфинале — 0:4 и 0:3.

Также в сезоне-2019/20, когда формат турнира был изменен из-за пандемии коронавируса, «Барселона» проиграла «Баварии» со счетом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фантастика футбола! «Интер» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов в матче с семью голами
  rashton22

    ну с защитой беда. Так легко давали забить Интернационале, для команды суперкласса это непозволительно.

    07.05.2025

    Индзаги: «На последних минутах Ачерби сам решил пойти в атаку, но я не стал его останавливать»

    Ямаль: «Не остановимся, пока не выиграем Лигу чемпионов»

