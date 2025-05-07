«Барселона» впервые с 2013 года пропустила 7 мячей в одном раунде плей-офф Лиги чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов-2024/25 «Барселона» пропустила 7 голов в двух матчах с «Интером» — 3:3 и 3:4 д.в.

Каталонская команда впервые за 12 лет пропустила 7 мячей в двухматчевом противостоянии в плей-офф еврокубка. В сезоне-2012/13 «Барселона» проиграла «Баварии» в полуфинале — 0:4 и 0:3.

Также в сезоне-2019/20, когда формат турнира был изменен из-за пандемии коронавируса, «Барселона» проиграла «Баварии» со счетом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов.