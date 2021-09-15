«Барселона» впервые проиграла три раза подряд на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов
03:31
«Барселона» проиграла «Баварии» (0:3) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Как сообщает Opta, каталонцы впервые в своей истории проиграли три домашних матча подряд в еврокубках.
Ранее «Барселона» на своем поле проиграла в Лиге чемпионов «Ювентусу» (0:3), «Пари Сен-Жермен» (1:4) и «Баварии» (0:3).
Следующим соперником «Барселоны» в Лиге чемпионов будет «Бенфика». Матч состоится 29 сентября в Португалии.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-09-15-aleksey-sutormin-esli-budem-pokazyvat-takuyu-zhe-igru-menshe-teryaya-myach-to-svoi-ochki-smozhem-vzya.htm
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