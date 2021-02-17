«Барселона» впервые проиграла дома французскому клубу в Лиге чемпионов

Уступив «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4), «Барселона» впервые потерпела поражение от французского клуба на своем поле в главном европейском клубном турнире.

Ранее представителям чемпионата Франции из столицы Каталонии лишь дважды удавалось увезти ничью, причем оба раза это делали парижане с одинаковым счетом (1:1). И оба раза это было на стадии четвертьфинала — в сезонах-1994/95 и 2012/13. А забить более одного гола смог только «Лион» в 2009 году, но от разгрома это его тогда не спасло (2:5).

Однако в истории французского футбола все-таки есть одна победа над «Барселоной» на ее поле — в 1984 году «Мец» в Кубке обладателей кубков с таким же счетом, что и вчера «ПСЖ», разгромил сине-гранатовых.

(Денис АЛЬ-ЮСИФИ)