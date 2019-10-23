«Барселона» в гостях победила «Славию»

«Барселона» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов в гостях обыграла «Славию» со счетом 2:1.

Победным для каталонцев стал автогол Питера Олайинки (мяч залетел от него в ворота после удара Луиса Суареса с острого угла). Также в составе гостей отличился Лионель Месси.

У «Славии» забил Ян Борил.

«Барселона» лидирует в группе F. «Славия» идет последней.

Лига чемпионов

Группа F

«Славия Пр» (Чехия) — «Барселона» (Испания) — 1:2 (0:1)

Голы: Месси, 3 (0:1). Боржил, 49 (1:1). Олайинка, 57 — в свои ворота (1:2).

«Славия»: Коларж, Цоуфал, Говорка, Кудела, Боржил, Масопуст (ван Бюрен, 76), Соучек, Шевчик, Станчу (Хушбауэр, 76), Зелены (Тецл, 46), Олайинка.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс (Видаль, 78), де Йонг, Артур (Ракитич, 84), Месси, Суарес, Гризманн (Дембеле, 69).

Предупреждения: Жорди Альба, 35. Масопуст, 56. Боржил, 64. Олайинка, 71. Дембеле, 90+5.

Судья: Мэдден (Шотландия).

23 октября. Прага. Стадион «Синобо».