«Барселона» уволит Сетьена после разгрома от «Баварии»
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Руководство «Барселоны» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Кике Сетьена, утверждает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо. В следующем сезоне у каталонцев будет новый тренер.
В пятницу «Барселона» с разгромным счетом уступила «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В сезоне-2019/20 сине-гранатовые заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Кубке страны «Барселона» вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв «Атлетику».
61-летний Сетьен тренирует испанскую команду с января 2020-го.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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