«Барселона» уволит Сетьена после разгрома от «Баварии»

Руководство «Барселоны» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Кике Сетьена, утверждает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо. В следующем сезоне у каталонцев будет новый тренер.

В пятницу «Барселона» с разгромным счетом уступила «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В сезоне-2019/20 сине-гранатовые заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Кубке страны «Барселона» вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв «Атлетику».

61-летний Сетьен тренирует испанскую команду с января 2020-го.