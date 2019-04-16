"Барселона" установила новый рекорд посещаемости в этом сезоне

"Барселона" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" установила новый рекорд посещаемости в этом сезоне.
За игрой на "Камп Ноу" наблюдает 96 708 зрителей.
Предыдущий рекорд сезона был установлен в 10-м туре чемпионате Испании в игре против "Реала" – 93 265 человек.
Максимальная вместимость стадиона составляет 99 354 зрителей.
9️⃣– FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 апреля 2019 г.
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🔝 attendance this season!
🔵🔴👏 #ForçaBarça
⚽#BarçaMUFC pic.twitter.com/SoNyS55gFt
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