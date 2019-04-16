"Барселона" установила новый рекорд посещаемости в этом сезоне

"Барселона" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" установила новый рекорд посещаемости в этом сезоне.

За игрой на "Камп Ноу" наблюдает 96 708 зрителей.

Предыдущий рекорд сезона был установлен в 10-м туре чемпионате Испании в игре против "Реала" – 93 265 человек.