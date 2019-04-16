23:04 | Футбол — Лига чемпионов

"Барселона" установила новый рекорд посещаемости в этом сезоне

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"Барселона" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" установила новый рекорд посещаемости в этом сезоне.

За игрой на "Камп Ноу" наблюдает 96 708 зрителей. 

Предыдущий рекорд сезона был установлен в 10-м туре чемпионате Испании в игре против "Реала"93 265 человек.

Максимальная вместимость стадиона составляет 99 354 зрителей.

 

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