Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Барселона» сообщила об одном положительном тесте на коронавирус перед матчем с «Баварией»

12:28
Лионель Месси, Луис Суарес и Артуро Видаль. Фото ФК «Барселона»
Лионель Месси, Луис Суарес и Артуро Видаль. Фото ФК «Барселона»
Теги:

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что у одного из 9 футболистов команды выявлен положительный тест на коронавирус. Данный игрок должен был сегодня начать предсезонную подготовку с основной командой.

У футболиста нет симптомов болезни. Он находится на самоизоляции в своем доме. Имя игрока не уточняется.

Отмечается, что он не контактировал с членами основной команды, которая 14 августа сыграет с «Баварией» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир