«Барселона» сообщила об одном положительном тесте на коронавирус перед матчем с «Баварией»

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что у одного из 9 футболистов команды выявлен положительный тест на коронавирус. Данный игрок должен был сегодня начать предсезонную подготовку с основной командой.

У футболиста нет симптомов болезни. Он находится на самоизоляции в своем доме. Имя игрока не уточняется.

Отмечается, что он не контактировал с членами основной команды, которая 14 августа сыграет с «Баварией» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.