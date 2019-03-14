"Барселона" разгромила "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Барселона" разгромила "Лиона" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:1). Капитан испанской команды Лионель Месси отметился дублем и двумя голевыми передачами. Также по голу забили Жерар Пике, Усман Дембеле и Филиппе Коутинью. Гол престижа в составе "ткачей" забил Люка Тузар.
В первой встрече команды разошлись миром - 0:0.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
"Барселона" (Испания) - "Лион" (Франция) - 5:1 (2:0)
Голы: Месси, 18 - с пенальти (1:0). Коутинью, 31 (2:0). Тузар, 58 (2:1). Месси, 78 (3:1). Пике, 81 (4:1). У.Дембеле, 86 (5:1).
"Барселона": тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто (Семеду, 83), Лангле, Ракитич, Бускетс, Коутинью (У.Дембеле, 70), Артур (Видаль, 74), Месси, Суарес.
"Лион": Антони Лопеш (Горжелен, 34), Марселу, Денайер, Дюбуа, Марсал, Менди (Корне, 77), Депай (Траоре, 73), Фекир, Тузар, Ндомбеле, Мус.Дембеле.
Предупреждения: Марсал, 33. Мус.Дембеле, 45+4. Лангле, 49.
Судья: Марчиняк (Польша).
13 марта. Барселона. Стадион "Ноу Камп".
Первый матч - 0:0.
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/