«Барселона» на своем поле примет «ПСЖ» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 1 октября. Игра состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи «Барселона» — «ПСЖ» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре каталонская команда победила «Ньюкасл» со счетом 2:1. Клуб из Парижа стартовал в общем этапе с крупной победы над «Аталантой» — 4:0.