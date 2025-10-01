«Барселона» — «ПСЖ»: стартовые составы на матч ЛЧ

«Барселона» и «ПСЖ» представили стартовые составы на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Российский голкипер парижского клуба Матвей Сафонов в запасе.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Эрик Гарсия, Кубарси, Жерар Мартин, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Рэшфорд, Торрес.

«ПСЖ»: Шевалье, Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Барколя, Меюлю, Мбайе.

Матч пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «ПСЖ».