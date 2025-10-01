Футбол
1 октября, 23:53

Гол Рамуша принес «ПСЖ» победу над «Барселоной»

Ана Горшкова
Корреспондент

«Барселона» проиграла «ПСЖ» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 — 1:2. Игра прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

В первом тайме голы забили Ферран Торрес и Сенни Маюлу. На 90-й минуте Гонсалу Рамуш своим голов принес парижанам победу.

«ПСЖ» набрал шесть очков в двух турах и занимает третье место в турнирной таблице ЛЧ. «Барселона» с тремя очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре парижане сыграют с «Байером» (21 октября), каталонцы в этот же день примут «Олимпиакос».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:2
ПСЖ
Источник: Таблица Лиги чемпионов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • инок

    Проиграли ПСЖ вполне справедливо, но не нужно принижать Барселону больше, чем она того заслуживает..

    02.10.2025

  • Иньес Андреста

    Барса с отсутствием желания и гирями на ногах,звездун Ямаль и таскающий рояль за всех Педри.

    02.10.2025

  • hottie

    Тут любой мог выиграть, хотя как Ли Кан Ин вышел ПСЖ порезвее заиграл. Хакими так отбегал весь матч мое почтение. Заслужил отметиться, что и получилось. Рамушу только замкнуть оставалось. Для Барсы ничего страшного не произошло. Там дальше будет на ком очки набрать.

    02.10.2025

  • NapoliFC

    Поздравляю всех с поражением Негрейра клуба!

    02.10.2025

  • Желтый полосатик

    Сегодня ПСЖ был большей "Барселоной", чем сама "Барселона"

    02.10.2025

  • Бен Ричардс

    1.Доказано, что сейчас Рафинья важнее для для "Барсы", чем Ямаль, которой во втором тайме ходил пешком и лишь в паре моментов обострил игру. 2. Удивило ужасное физическое состояние "Баросы" - последние минут 15 командавстала, ее просто тупо и без затей перебегали. Второй гол ПСЖ назревал и с каждой минутой выглядел неизбежным. 3. Очень полезный матч для самоопределения некоторых игроков "Барсы", которые уже считают себя "королями футбола", а один с подачи своего папаши так вообще лучшим в мире.

    02.10.2025

  • shpasic

    «Гол Рамуша принес ПСЖ победу над Барселоной» - больше, чем победу

    02.10.2025

  • инок

    ПСЖ и Энрике с победой. Барселоне не унывать.

    02.10.2025

  • spartsmen

    защиты у барсы как не было, так и нет ...

    02.10.2025

  • grhelga

    Соня будет сидеть на лавке и дальше

    01.10.2025

  • СереХа

    Легко. На классе.

    01.10.2025

    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Атлетик» из Бильбао в матче ЛЧ

    Дубль Хейлунна с передач де Брейне принес «Наполи» победу над «Спортингом»

