Гол Рамуша принес «ПСЖ» победу над «Барселоной»

«Барселона» проиграла «ПСЖ» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 — 1:2. Игра прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

В первом тайме голы забили Ферран Торрес и Сенни Маюлу. На 90-й минуте Гонсалу Рамуш своим голов принес парижанам победу.

«ПСЖ» набрал шесть очков в двух турах и занимает третье место в турнирной таблице ЛЧ. «Барселона» с тремя очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре парижане сыграют с «Байером» (21 октября), каталонцы в этот же день примут «Олимпиакос».