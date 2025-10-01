Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и «ПСЖ» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игра в среду, 1 октября, начинается в 22.00 по московскому времнеи.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Барселоне в перекличке игрового вечера ЛЧ. За ключевыми событиями игры «Барселона» — «ПСЖ» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В России в прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Также сервис транслирует лучшие моменты всех игр вечера в одном окне.

В 1-м туре каталонцы обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:1. Парижане, действующие победители ЛЧ, стартовали с крупной победы над «Аталантой» — 4:0.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры