Сегодня, 21:55

«Барселона» — «ПСЖ»: началась трансляция матча Лиги чемпионов

Началась трансляция матча «Барселона» — «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и «ПСЖ» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игра в среду, 1 октября, начинается в 22.00 по московскому времнеи.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
ПСЖ

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Барселоне в перекличке игрового вечера ЛЧ. За ключевыми событиями игры «Барселона» — «ПСЖ» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В России в прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Также сервис транслирует лучшие моменты всех игр вечера в одном окне.

«Барселона» — «ПСЖ», «Монако» — «Манчестер Сити», «Боруссия — Атлетик». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В 1-м туре каталонцы обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:1. Парижане, действующие победители ЛЧ, стартовали с крупной победы над «Аталантой» — 4:0.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Лига чемпионов, расписание и результаты 2-го тура: «Барселона» — «ПСЖ», «Монако» — «Манчестер Сити» и другие матчи

Российский защитник «Кайрата» Сорокин получил самую низкую оценку за матч Лиги чемпионов с «Реалом»

