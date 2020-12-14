«Барселона» — «ПСЖ», «Аталанта» — «Реал». Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
1/8 финала
Жеребьевка
«Боруссия» Менхенгладбах (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)
«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия)
«Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия)
«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция)
«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)
«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания)
Стартовые матчи в каждой из пар состоятся на поле команд, указанных первыми. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта. Начало всех игр — в 23.00 по московскому времени. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.
Финал состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе.
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