В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/8 финала

Жеребьевка

«Боруссия» Менхенгладбах (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия)

«Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция)

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания)

Стартовые матчи в каждой из пар состоятся на поле команд, указанных первыми. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта. Начало всех игр — в 23.00 по московскому времени. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.

Финал состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе.