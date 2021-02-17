«ПСЖ» разгромил на выезде «Барселону»

«Барселона» дома проиграла «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4). Нападающий Лионель Месси вывел хозяев вперед на 27-й минуте, реализовав пенальти. Однако еще до перерыва Кильян Мбаппе сравнял счет.

Во второй половине встречи Мбаппе забил еще два гола, а также одним мячом отметился Мойзе Кин.

Ответная встреча состоится 10 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 1:4 (1:1)

Голы: Месси, 27 — с пенальти (1:0). Мбаппе, 32 (1:1). Мбаппе, 65 (1:2). Кин, 70 (1:3). Мбаппе, 85 (1:4).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Пуч, 79), Жорди Альба, Лангле, Дест (Мингеса, 71), Бускетс (Пьянич, 80), де Йонг, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Дембеле, Педри (Тринкан, 79).

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава, Флоренци (Керер, 89), Маркиньюс, Кимпембе, Гей (Эррера, 46), Верратти (Дракслер, 73), Паредес, Икарди, Мбаппе, Кин (Данилу Перейра, 85).

Предупреждение: Гей, 20.

Судья: Кайперс (Голландия).

16 февраля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».