Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«ПСЖ» разгромил на выезде «Барселону»

00:53
16 февраля.&quot;Барселона&quot; - «ПСЖ» — 1:4. Фото Twitter
16 февраля.&quot;Барселона&quot; - «ПСЖ» — 1:4. Фото Twitter
Теги:

«Барселона» дома проиграла «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4). Нападающий Лионель Месси вывел хозяев вперед на 27-й минуте, реализовав пенальти. Однако еще до перерыва Кильян Мбаппе сравнял счет.

Во второй половине встречи Мбаппе забил еще два гола, а также одним мячом отметился Мойзе Кин.

Ответная встреча состоится 10 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 1:4 (1:1)

Голы: Месси, 27 — с пенальти (1:0). Мбаппе, 32 (1:1). Мбаппе, 65 (1:2). Кин, 70 (1:3). Мбаппе, 85 (1:4).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Пуч, 79), Жорди Альба, Лангле, Дест (Мингеса, 71), Бускетс (Пьянич, 80), де Йонг, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Дембеле, Педри (Тринкан, 79).

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава, Флоренци (Керер, 89), Маркиньюс, Кимпембе, Гей (Эррера, 46), Верратти (Дракслер, 73), Паредес, Икарди, Мбаппе, Кин (Данилу Перейра, 85).

Предупреждение: Гей, 20.

Судья: Кайперс (Голландия).

16 февраля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Барселона — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2848
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир