Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Барселона» проводит 250-й матч в Лиге чемпионов

22:29
Теги:

Матч «Барселона» — «Интер» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов стал 250-м для каталонского клуба в данных соренованиях.

По числу проведенных матчей в Лиге чемпионов сине-гранатовые на втором место в истории турнира. Больше «Барсы» в турнире игр провел «Реал» — 261 матч.

Барселона — Интер

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир