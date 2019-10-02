«Барселона» проводит 250-й матч в Лиге чемпионов

Матч «Барселона» — «Интер» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов стал 250-м для каталонского клуба в данных соренованиях.

По числу проведенных матчей в Лиге чемпионов сине-гранатовые на втором место в истории турнира. Больше «Барсы» в турнире игр провел «Реал» — 261 матч.

2??5??0?? — Barcelona are the second club to play 250 Champions League matches, after Real Madrid (261). #Bar?aInter #FCBarcelona — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 2, 2019

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