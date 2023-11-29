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«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов благодаря волевой победе над «Порту»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жоау Феликс.
Фото Reuters

«Барселона» на своем поле обыграла «Порту» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.

Победу каталонцам принесли голы Жоау Канселу (32-я минута) и Жоау Феликса (57-я). Единственный гол гостей на 30-й минуте забил Пепе.

«Барселона» (12 очков) занимает первое место в группе H. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Порту» (9) идет вторым.

Второй обладатель путевки в 1/8 финала определится в противостоянии португальского клуба с «Шахтером» в последнем туре. Встреча пройдет 13 декабря в Португалии. «Барселона» в этот же день в гостях встретится с «Антверпеном».

Лига чемпионов. Группа H
28 нояб, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
2:1
Порту
Источник: Таблица ЛЧ
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Порту
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