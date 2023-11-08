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Сегодня, 08:50

«Барселона», «Порту» и «Шахтер» — кто попадет в плей-офф: расклад группы Лиги чемпионов

Кирилл Бурдаков
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Главный тренер «Барселоны» Хави.
Фото Reuters

Уступив в Гамбурге «Шахтеру» в матче четвертого тура Лиги чемпионов, «Барселона» обострила ситуацию в группе H.

Каталонцы теперь делят лидерство с «Порту», но уже не могут чувствовать себя спокойно. И если шансы «Антверпена» на Лигу Европы представляются чисто теоретическими, то «Шахтер» вполне может зацепиться за топ-2. При двух победах украинцы пробьются в плей-офф в случае потери «Порту» очков в Барселоне, при победе и ничьей — придется ждать двух неудач от испанского или португальского клубов.

Группа H

«Шахтер» — «Барселона» — 1:0 (Сикан, 40).

«Порту» — «Антверпен» — 2:0 (Эванилсон, 32, с пенальти. Пепе, 90+1). Удаление: Эккеленкамп («Антверпен»), 50.

И

В

Н

П

М

О

1. Барселона

4

3

0

1

8-2

9

2. Порту

4

3

0

1

9-3

9

3. Шахтер

4

2

0

2

6-7

6

4. Антверпен

4

0

0

4

3-14

0

28 ноября. «Шахтер» — «Антверпен», «Барселона» — «Порту».

13 декабря. «Порту» — «Шахтер», «Антверпен» — «Барселона».

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Порту
0
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