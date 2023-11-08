«Барселона», «Порту» и «Шахтер» — кто попадет в плей-офф: расклад группы Лиги чемпионов
Уступив в Гамбурге «Шахтеру» в матче четвертого тура Лиги чемпионов, «Барселона» обострила ситуацию в группе H.
Каталонцы теперь делят лидерство с «Порту», но уже не могут чувствовать себя спокойно. И если шансы «Антверпена» на Лигу Европы представляются чисто теоретическими, то «Шахтер» вполне может зацепиться за топ-2. При двух победах украинцы пробьются в плей-офф в случае потери «Порту» очков в Барселоне, при победе и ничьей — придется ждать двух неудач от испанского или португальского клубов.
Группа H
«Шахтер» — «Барселона» — 1:0 (Сикан, 40).
«Порту» — «Антверпен» — 2:0 (Эванилсон, 32, с пенальти. Пепе, 90+1). Удаление: Эккеленкамп («Антверпен»), 50.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Барселона
|
4
|
3
|
0
|
1
|
8-2
|
9
|
2. Порту
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-3
|
9
|
3. Шахтер
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6-7
|
6
|
4. Антверпен
|
4
|
0
|
0
|
4
|
3-14
|
0
28 ноября. «Шахтер» — «Антверпен», «Барселона» — «Порту».
13 декабря. «Порту» — «Шахтер», «Антверпен» — «Барселона».