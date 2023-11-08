«Барселона», «Порту» и «Шахтер» — кто попадет в плей-офф: расклад группы Лиги чемпионов

Уступив в Гамбурге «Шахтеру» в матче четвертого тура Лиги чемпионов, «Барселона» обострила ситуацию в группе H.

Каталонцы теперь делят лидерство с «Порту», но уже не могут чувствовать себя спокойно. И если шансы «Антверпена» на Лигу Европы представляются чисто теоретическими, то «Шахтер» вполне может зацепиться за топ-2. При двух победах украинцы пробьются в плей-офф в случае потери «Порту» очков в Барселоне, при победе и ничьей — придется ждать двух неудач от испанского или португальского клубов.

Группа H

«Шахтер» — «Барселона» — 1:0 (Сикан, 40).

«Порту» — «Антверпен» — 2:0 (Эванилсон, 32, с пенальти. Пепе, 90+1). Удаление: Эккеленкамп («Антверпен»), 50.

И В Н П М О 1. Барселона 4 3 0 1 8-2 9 2. Порту 4 3 0 1 9-3 9 3. Шахтер 4 2 0 2 6-7 6 4. Антверпен 4 0 0 4 3-14 0

28 ноября. «Шахтер» — «Антверпен», «Барселона» — «Порту».

13 декабря. «Порту» — «Шахтер», «Антверпен» — «Барселона».