9 августа, 12:05

«Барселона» попросила УЕФА указать причину дисквалификации Флика

Павел Лопатко

«Барселона» обратилась в УЕФА с просьбой указать конкретную причину дисквалификации главного тренера Ханса-Дитера Флика на один матч еврокубков, сообщает RAC 1.

По данным источника, каталонцы примут решение о том, подавать апелляцию на решение УЕФА или нет, только после того, как получат уточнения.

УЕФА дисквалифицировал Флика на один матч еврокубков за нарушение общих принципов поведения и основных правил порядочного поведения по итогам ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Интера». Игра прошла 6 мая и завершилась победой итальянского клуба в дополнительное время со счетом 4:3.

Также немецкий специалист оштрафован на 20 тысяч евро. Аналогичную спортивную и финансовую санкцию получил помощник Флика Маркус Зорг.

  • Степочкин

    "за нарушение общих принципов поведения и основных правил порядочного поведения.."(с) Ровно 20 тыс евро? А чего не 20 тыс 383 евро ? Какой у вас бухгалтер, считающий только круглыми красивыми суммами. Так а что там с пропагандой нацизма украинских болел и с массовой пропагандой сатанизма на играх Кайзерслаутерна?

    09.08.2025

