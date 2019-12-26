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«Барселона» показала видео с лучшими сэйвами тер Штегена в Лиге чемпионов

19:30
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Официальный Twitter «Барселоны» опубликовал видео с лучшими спасениями вратаря Марка-Андре тер Штегена в матчах группового турнира Лиги чемпионов.

Каталонцы играли в группе F против дортмундской «Боруссии», «Славии» и «Интера». Сине-гранатовые вышли в плей-офф ЛЧ.

В текущем сезоне тер Штеген провел 23 матча за «Барселону» и пропустил 24 мяча.

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