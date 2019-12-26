«Барселона» показала видео с лучшими сэйвами тер Штегена в Лиге чемпионов
19:30
Официальный Twitter «Барселоны» опубликовал видео с лучшими спасениями вратаря Марка-Андре тер Штегена в матчах группового турнира Лиги чемпионов.
Каталонцы играли в группе F против дортмундской «Боруссии», «Славии» и «Интера». Сине-гранатовые вышли в плей-офф ЛЧ.
В текущем сезоне тер Штеген провел 23 матча за «Барселону» и пропустил 24 мяча.
?? @mterstegen1 ? pic.twitter.com/D77fMzdJmC— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 26, 2019
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