«Барселона» показала видео с лучшими сэйвами тер Штегена в Лиге чемпионов

Официальный Twitter «Барселоны» опубликовал видео с лучшими спасениями вратаря Марка-Андре тер Штегена в матчах группового турнира Лиги чемпионов.

Каталонцы играли в группе F против дортмундской «Боруссии», «Славии» и «Интера». Сине-гранатовые вышли в плей-офф ЛЧ.

В текущем сезоне тер Штеген провел 23 матча за «Барселону» и пропустил 24 мяча.