«Барселона» победила «Ювентус», киевское «Динамо» сыграло вничью с «Ференцварошем»

«Барселона» обыграла «Ювентус» со счетом 2:0 в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Победный мяч в этой встрече забил форвард каталонцев Усман Дембеле, в концовке с пенальти отличился Лионель Месси. Отметим, что арбитры после решение ВАР не засчитали три гола нападающего «Юве» Альваро Мораты. В конце второго тайма за вторую желтую карточку был удален с поля защитник итальянского клуба Мерих Демираль.

В другой встрече киевское «Динамо» сыграло вничью с «Ференцварошем» со счетом 2:2. У украинцев забили Виктор Цыганков и Карлос де Пена, у хозяев отличились Токмак Чоль Нгуен и Франк Боли.

Лига чемпионов

Группа G

«Ювентус» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 0:2 (0:1)

Голы: Дембеле, 14 (0:1). Месси, 90+1 — с пенальти (0:2).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Мерих Демирал, Рабьо (Артур, 83), Бентанкур (Бернардески, 83), Куадрадо, Мората, Дибала, Кьеза, Кулушевски (Маккенни, 75).

«Барселона»: Нету, Жорди Альба, Лангле, Араухо (Бускетс, 46), Пьянич, Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн (Фирпо, 89), Дембеле (Фати, 66), Педри (Брэйтуэйт, 90+2).

Предупреждения: Кулушевски, 45+3. Сержи Роберто, 60. Мерих Демирал, 70. Куадрадо, 74. Рабьо, 79.

Удаление: Мерих Демирал, 85.

Судья: Маккели (Голландия).

28 октября. Турин. Стадион «Алльянц».

«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо К» (Украина) — 2:2 (0:2)

Голы: Цыганков, 28 — с пенальти (0:1). де Пена, 41 (0:2). Нгуен, 59 (1:2). Боли, 90 (2:2).

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич (Двали, 86), Блажич, Хайстер, Ковачевич (Ботка, 86), Изаэл (Мак, 73), Харатин (Лайдуни, 65), Сомалиа, Шигер (Боли, 73), Зубков, Нгуен.

«Динамо» Киев: Бойко, Караваев, Кендзера, Попов, Забарный, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 82), де Пена, Шапаренко (Вербич, 89), Цыганков (Родригеш, 90+3), Супряга (Бэлуцэ, 89).

Предупреждения: Сомалиа, 12. Хайстер, 21. Харатин, 26. Сидорчук, 52. Лайдуни, 71. Нгуен, 72. Буяльский, 76.

Удаление: Сидорчук, 86.

Судья: Кружляк (Словакия).

28 октября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».