«Барселона» — первый за 16 лет клуб, выпустивший двух американцев в матче Лиги чемпионов
«Барселона» в матче группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (4:0) выпустила на поле двух футболистов из США. 90 минут отыграл 20-летний Серджиньо Дест, который открыл счет во встрече. На 93-й минуте на замену вышел 19-летний Конрад де ла Фуэнте.
Это первый за 16 лет случай в Лиге чемпионов, когда в составе одной команды вышло сразу два американца. Предыдущий раз это произошло 8 декабря 2004 года, когда за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фенербахче» (0:3) сыграли вратарь Тим Хоуард и защитник Джонатан Спектор.
We're the first team to have two ?? players (@sergino_dest & @konradjr) on the field in the @ChampionsLeague since Manchester United did on December 8, 2004 (@TimHowardGK & @JSpector23) pic.twitter.com/xJRqMbfPCQ— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 24, 2020
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