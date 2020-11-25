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«Барселона» — первый за 16 лет клуб, выпустивший двух американцев в матче Лиги чемпионов

01:36

«Барселона» в матче группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (4:0) выпустила на поле двух футболистов из США. 90 минут отыграл 20-летний Серджиньо Дест, который открыл счет во встрече. На 93-й минуте на замену вышел 19-летний Конрад де ла Фуэнте.

Это первый за 16 лет случай в Лиге чемпионов, когда в составе одной команды вышло сразу два американца. Предыдущий раз это произошло 8 декабря 2004 года, когда за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фенербахче» (0:3) сыграли вратарь Тим Хоуард и защитник Джонатан Спектор.

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