«Барселона» в матче группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (4:0) выпустила на поле двух футболистов из США. 90 минут отыграл 20-летний Серджиньо Дест, который открыл счет во встрече. На 93-й минуте на замену вышел 19-летний Конрад де ла Фуэнте.

Это первый за 16 лет случай в Лиге чемпионов, когда в составе одной команды вышло сразу два американца. Предыдущий раз это произошло 8 декабря 2004 года, когда за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фенербахче» (0:3) сыграли вратарь Тим Хоуард и защитник Джонатан Спектор.