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«Барселона» отштрафована УЕФА на 30,5 тысяч евро за матч со «Славией»

Евгений Козинов
Корреспондент

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Барселону» на 30,5 тысяч евро по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Славии» (2:4), сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы обязаны заплатить 15 тысяч евро за задержку с выходом на поле из-за действий главного тренера Ханси Флика, а также 15,5 тысяч евро — за использование болельщиками пиротехники.

«Барселона» в общем этапе Лиги чемпионов набрала 16 очков и заняла 5-е место в турнирной таблице.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
УЕФА
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