«Барселона» — «Ньюкасл»: составы на матч Лиги чемпионов

«Барселона» и «Ньюкасл» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Кубарси, Мартин, Канселу, Берналь, Педри, Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья, Левандовскт.

«Ньюкасл»: Рамсдейл, Холл, Берн, Тьяу, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Рэмзи, Барнс, Гордон, Эланга.

В первом матче «Барселона» и «Ньюкасл» сыграли вничью — 1:1.

Ответная игра пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 20.45 по московскому времени.