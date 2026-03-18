«Барселона» и «Ньюкасл» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов 18 марта

«Барселона» и «Ньюкасл» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 18 марта. Игра состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Ньюкасл» и перекличку всего игрового вечера в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

18 марта, 20:45. Камп Ноу (Барселона)

Следить за ключевыми событиями матча «Барселона» — «Ньюкасл» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В первом матче «Барселона» и «Ньюкасл» сыграли вничью — 1:1.

В четвертьфинале победитель пары «Барселона» — «Ньюкасл» встретится с победителем пары «Тоттенхэм» — «Атлетико» (первый матч — 2:5).