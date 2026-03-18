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18 марта, 18:15

«Барселона» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Барселона» и «Ньюкасл» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов 18 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Барселона» и «Ньюкасл» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 18 марта. Игра состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Ньюкасл» и перекличку всего игрового вечера в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
18 марта, 20:45. Камп Ноу (Барселона)
Барселона
7:2
Ньюкасл Юнайтед

Следить за ключевыми событиями матча «Барселона» — «Ньюкасл» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В первом матче «Барселона» и «Ньюкасл» сыграли вничью — 1:1.

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ньюкасл&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 18&nbsp;марта 2026 года.«Барселона» — «Ньюкасл», «Ливерпуль» против «Галатасарая», матчи «Баварии» и «Атлетико»: онлайн Лиги чемпионов

В четвертьфинале победитель пары «Барселона» — «Ньюкасл» встретится с победителем пары «Тоттенхэм» — «Атлетико» (первый матч — 2:5).

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
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